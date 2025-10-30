Vtuberの愛耶夢耶からめさんが、他のVtuberのファンアートに「いいね」したとして謝罪し、ネット上から困惑の声も集まっている。「Vtuberとしての常識が足りていなくて申し訳ありません」事の発端となったのは、愛耶夢耶さんが28日に投稿したポストだった。その中で愛耶夢耶さんは、「以前から他のVtuberさんに関するFAが好きでいいねをしていたのですが、そちらの行為が営業行為になってしまうとの指摘を受けました」と明かした。