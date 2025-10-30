岡山県の会見岡山県庁30日 岡山県がインフルエンザ注意報を発令しました。過去3番目に早い発令です。 （岡山県 疾病感染症対策課／原誠 課長）「流行シーズンに入ったと考えられることから、本日県下全域にインフルエンザ注意報を発令し、県民の皆様に注意喚起を行います」 岡山県によりますと、10月20日から26日までの1週間で、県が指定する50の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数が2.88人と