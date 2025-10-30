アジア株上海株急反落、米中首脳会談はやや物足りない内容トランプ核兵器実験指示で不穏な空気 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 26300.80（-45.34-0.17%） 中国上海総合指数 3997.64（-18.82-0.47%） 台湾加権指数 28191.06（-103.68-0.37%） 韓国総合株価指数 4086.57（+5.42+0.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8889.80（-36.36-0.41%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84627.06（-370.0