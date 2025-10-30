人民元が対ドルで下落に転じる、米中首脳会談は緊張緩和も物足りなさ感じる 米中首脳会談終了で人民元が対ドルで下落に転じている。米中会談への期待で人民元は約1年ぶり高値をつけていたが、会談終了後は下落している。6年ぶりとなる対面での米中首脳会談は緊張緩和したものの、やや物足りない内容だったようだ。 トランプ米大統領は中国習近平国家主席との会談は「素晴らしい」ものだったと称賛。多くの重要な点について結