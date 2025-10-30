東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 日銀政策金利（10月）12:15 結果0.50% 予想0.50%前回0.50% ※要人発言やニュース 【日本】 日銀金融政策決定会合 高田委員と田村委員が据え置きに反対、前回から反対票変わらず 消費者物価指数は26年度上半期にかけて2％下回るペースで減速の見込み 過去と比べ為替変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている 物価リスクは概ね