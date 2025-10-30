「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は、投票価値の平等を求める憲法に反するとして、愛知、岐阜、三重３県の有権者が各選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁（片田信宏裁判長）は３０日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。