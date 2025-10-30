【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で、合成麻薬フェンタニルの米国流入の対策強化で習氏と一致したと明らかにした。見返りとして、トランプ氏は中国に課している２０％の追加関税を１０％に引き下げることで同意したと述べた。関税引き下げは即時適用されると説明した。米国に戻る大統領専用機内で記者団に語った。