架空の融資話を持ちかけ、保証金名目で現金をだまし取ったとして、警視庁は３０日、コンサルティング会社「バートレーディングジャパン」（東京都千代田区）社長の男（５３）（東京都港区）を詐欺容疑で逮捕した。２０２０年７月〜２１年５月に、同様の手口で全国の約１０社の経営者らから総額約１４億円を詐取したとみている。捜査関係者によると、男は２０年６〜１２月、東京都港区のホテルなどで、愛知県のソフト開発会