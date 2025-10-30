「1票の格差」訴訟の判決で、東京高裁に向かう原告側の升永英俊弁護士（手前中央）ら＝30日午後、東京・霞が関最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、各地の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京、名古屋、高松の3高裁は30日、いずれも「合憲」との判断を示し、請求を棄却した。参院選の1票の格差は2019年選挙3.00倍、22年選挙3.03倍と推移している