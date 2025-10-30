住友電設が後場に大量の買い注文を集め、ストップ高の水準となる９１２０円でカイ気配となっている。大和ハウス工業が３０日、住友電設に対し完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株９７６０円。住友電設の株価はこれにサヤ寄せをする流れとなっている。買付予定数の下限は３８８万株で、上限は設定しない。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、住友電設は上場廃止となる見通