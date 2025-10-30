わらべや日洋ホールディングスが高い。大和証券は２９日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を３５００円から４１００円に引き上げた。第２四半期（６～８月）の連結営業利益は前年同期比４９％増の３０億４２００万円と大幅増益だった。値上げを中心とした商品規格の見直しでコスト増を価格転嫁で吸収したことを評価している。同証券では、２６年２月期の同利益予想を