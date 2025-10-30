今月（10月）6日、香川県高松市内の路上で原付バイクを倒してブレーキレバーを壊した疑いでアメリカ国籍で英会話講師の男（36）がきょう（30日）逮捕されました。 警察によりますと男（36）は今月6日午前3時46分ごろ、高松市内の路上に停めてあった高松市内の販売会社の男性（73）の原付バイクを引き倒してブレーキレバーを壊した疑いが持たれています。調べに対して男は容疑を否認しているということで