石原ケミカル [東証Ｐ] が10月30日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.8％減の17億円に減り、通期計画の36億円に対する進捗率は47.2％にとどまり、5年平均の50.2％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.7％増の19億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月