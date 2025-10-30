日本の映画の祭典を代表する東京国際映画祭が、10月27日に開幕した。国内外から270名にのぼる豪華ゲストが参加するなか、ひときわ注目を浴びたのが女優・川口春奈と柴咲コウだ。ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が「TIFFシリーズ」部門に出品されたことで、同映画祭初となるレッドカーペットを歩いた川口。応援に駆けつけたファンはその様子をこう語る。「川口さんは上下ブラックコーデで、ジャケットとスカートのボ