アツギ [東証Ｓ] が10月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は3.5億円の赤字(前年同期は2.9億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益は4.5億円の黒字(前年同期は6.7億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比44.4％減の1.5億円に落