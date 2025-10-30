元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。本格的な“ハロウィーン仮装ショット”を披露した。後藤はハッシュタグで「MOUSEPEACEFES2ndBite」と添えて書き出し、29日に開催された上田竜也主催のフェス「MOUSEPEACEFES」の1日目に参加したことを報告。ハロウィーンらしいメイクを施したロリータ風ファッションに身を包んだ“ハロウィーン仮装ショット”を披露した。続けて「Day1