次長課長・河本準一（50）が29日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。明石家さんま（70）が持ち歩くポーチの秘密を明かした。さんまのパワフルさについて、「仕事場で（カメラの）タリーが回って3、2、1、0で出てくるさんまさんと、プライベートで僕らが先に座ってて“あい、お疲れさ〜ん”って来るさんまさんは、まったく同じテンション」と河本。さんまは私生活でもテレビのままだと証言した。「プライ