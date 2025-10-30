スイスの高級時計ブランド「タグ・ホイヤー」は、「カレラ」コレクションの新作2モデルを発表。それぞれ異なる素材と構造を取り入れた「カレラ クロノグラフ ツインタイム」と「カレラ クロノグラフ フルゴールド」は、ブランドが掲げる“スポーツエレガンス”の象徴的な形を描く。価格はツインタイムが135万8,500円、フルゴールドが329万4,500円。○GMTを搭載したチタン製ツインタイムタグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ エクス