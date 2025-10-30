¼Âºß¤·¤Ê¤¤²­Æì¸©ÀÐ³ÀÅç¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë´«Í¶¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤«¤éÌó1²¯2600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆâ³ÕÉÜÄ¾³í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤È´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡ÖBAR TRADING JAPAN¡×ÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«¿×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à²ñ