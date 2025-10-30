小型イカ釣り船によるスルメイカの漁獲枠の上限を上回り、すでに休漁措置がとられていることを受け、北海道・函館市の市長らが漁獲枠の拡大などを水産庁に要望しました。きょう午前、北海道・函館市の大泉市長が漁業関係者らと水産庁を訪れ、すでに休漁中の小型イカ釣り船によるスルメイカ漁の漁獲枠拡大などを求める要望書を提出しました。その中で、▼漁獲枠を拡大し1日でも早く漁を再開させることや、▼来年度は全国一律ではな