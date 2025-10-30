オリックスは３０日、才木海翔投手が横浜市内の病院で、右肘の関節鏡視下骨棘（こっきょく）切除術・遊離体骨片切除術を受けたと発表した。育成出身の３年目右腕。今季は６月１４日に初昇格し、一度も出場選手登録を抹消されることなくシーズンを完走した。主に勝ちパターンの一角として３８試合に登板。プロ初勝利を含む２勝（１敗）を挙げ、１１ホールド４セーブ、防御率１・８７と自己最高の成績を収めた。常時１５０キロ