俳優の武田航平（３９）が２９日、公開中の主演映画「やがて海になる」（沖正人監督）の舞台あいさつに登場した。東京・渋谷のヒューマントラストシネマ渋谷での上映後に俳優の咲妃みゆ、高山璃子、沖監督とともに登壇。武田とダブル主演で体型が似ている「三浦貴大です…」と沖監督が切り出すと、すかさず武田が「それ、前にすべったからやらないって言っていたじゃないですか！」と突っ込んで爆笑。和やかにトークが進行した。