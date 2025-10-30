「右尺骨遠位端骨折」からリハビリ中の西武・外崎修汰内野手が３０日、順調な回復ぶりを見せた。秋季キャンプ初日のこの日は、埼玉・所沢市の球団施設で練習に参加。右手首のギプスは２８日に外れたばかり。ウォーミングアップをこなしたあとは、投げずに捕るだけのノックを受け体を動かした。外崎は９月２１日・楽天戦（楽天モバイル）で右手首付近に死球を受け「右尺骨遠位端」を骨折。全治２〜３か月と診断され、出場選手