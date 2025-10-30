今季５位からの逆襲を期す西武の秋季キャンプが３０日、宮崎・南郷と埼玉・所沢の球団施設で始まった。１軍、ファーム共に今秋のテーマは「フィジカル強化」。埼玉・所沢の球団施設では早速、野手が筋力面や打球速度など様々な数値の結果によって分かれた「フィジカル組」と「バランス組」の２班で練習。昼食後には、新たな取り組みとして「昼寝」の時間が設けられた。埼玉・所沢組の指揮を執る小関ファーム監督は「野手に関