米国のドナルド・トランプ大統領が30日、韓国の原子力潜水艦の建造を承認したと明らかにしたことについて、海外メディアも驚きを示した。最友好国である英国にのみ共有し、最近では豪州への提供を決定したものの技術は伝えなかったとされる極秘技術を、韓国に提供することを意味すると評価している。トランプ大統領はこの日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で「韓米軍事同盟はこれまでになく強力になった」とし「私