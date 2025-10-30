イラストレーターのコリノさんの漫画「口下手」がインスタグラムで2700以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む夜、早くお風呂に入るようにと夫からせかされた妻。「まだ時間的に早いのになぜ？」と、妻が不思議に思っていると…という内容で、読者からは「旦那さんかわいすぎる（笑）」「これはキュンキュンしちゃいますね」などの声が上がっています。読者の“厳しいコメント”に夫も反省…コリノ