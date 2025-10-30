ボーイズグループBTS（防弾少年団）のジョングクが、かわいらしい日常の趣味を披露し、世界中のファンの笑いを誘った。ジョングクは28日、ファンコミュニティ「Weverse」を通じて2時間以上にわたりファンとゲームをしながら交流した。この日、ジョングクは「最近ハマっていることがある」と話し、自分が「カンチョ（ロッテのチョコスナック）1袋を開けること」、いわゆる「カンチョカン」をしていると明かした。彼は、韓国の大手食