上皇ご夫妻は神奈川県の葉山御用邸で静養に入られました。上皇ご夫妻は30日午前10時ごろ、赤坂御用地の仙洞御所を出発し、神奈川県葉山町の葉山御用邸に向かわれました。上皇ご夫妻は御用邸の前で出迎えた地元の人たちの声援に応え、窓を開けて手を振られました。上皇さまは今年5月に「無症候性心筋虚血」、7月に「上室性不整脈」の症状が確認され東大病院に入院されました。今年5月に葉山御用邸での静養を予定していましたが上皇