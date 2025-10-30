２１日、倒木の上に座り込むシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都10月30日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が倒木の上に座る愛らしい姿を見せた。