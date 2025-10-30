片岡市長の会見総社市役所9月 9月、ふるさと納税の指定取り消し処分を受けた岡山県総社市。片岡聡一市長がふるさと納税のコメの調達を担った第三セクターの代表理事を辞任しました。 総社市は片岡市長が代表理事を務める第三セクター「そうじゃ地食べ公社」を通してコメを調達していて、市は公社に補助金を支給していました。 この補助金は調達費にあたるためコメの返礼率が基準を上回るとして、総務