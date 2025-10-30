オリックスは30日、才木海翔投手（25）が横浜市内の病院で関節鏡視下骨棘切除術・遊離体骨片切除術を行ったことを発表した。今後は数日間の入院の後、患部の状態を確認しながらリハビリ等を行っていく予定。才木は入団3年目の今季、自身最多の38試合に登板して2勝1敗4S、防御率1・87という成績だった。勝ち試合のリリーバーとして定着しており、不安材料を取り除いたうえで来季開幕を目指していく。