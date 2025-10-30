日本銀行は、金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.5パーセント程度に据え置くことを決めました。日本銀行は、2日間にわたって開催した金融政策決定会合で、政策金利を、現在の0.5パーセント程度に据え置くことを賛成多数で決めました。いわゆるトランプ関税によるアメリカ経済などの状況について、「海外の物価・経済動向をめぐる不確実性は、なお高い状況が続いている」などとして、日本経済への影響を慎重に見極めるため、政