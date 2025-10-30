試合開始3秒のローブロー…波乱の幕開けとなった試合は、ローブローによるダメージを跳ね返す怒涛の3ダウンで1ラウンド衝撃KO決着。実況席も「1発目のダウンで終わっていた」と唸りつつ「3度目の倒し方は鬼」と一切、攻撃の手を緩めない冷徹なフィニッシュに驚きのコメントを寄せた。【映像】「倒し方は鬼」識者驚愕の衝撃KO後楽園ホールで開催された「Krush.181」。海凪（RAUSU GYM）と上遠野寧吾（POWER OF DREAM）の対戦は