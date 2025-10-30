10月31日(金)に日本の南海上に発生する低気圧が11月1日(土)にかけて急速に発達し日本付近を通過する見込みです。31日は九州から関東にかけて、それ以降は東北で雨の降り方が激しくなりそうです。特に東北や北海道では1日は警報級の大雨になるおそれがあります。31日午前9時の予想天気図です。九州の南海上に低気圧があり前線をともなっています。北東方向へと進む見込みです。1日午前9時では、東北北部の東海上にありますが、24時