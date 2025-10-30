日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）がYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本シリーズ第4戦で見せた阪神・佐藤輝明内野手（26）の適時打を称賛した。敗れはしたが阪神終盤の攻撃は見どころがあった。3点を追う8回、ソフトバンクのセットアッパー、松本裕樹の立ち上がりを攻めて無死一、二塁のチャンスをつくる。岩本氏は「ランナー2人抱えて、松本裕樹の開き直りが強かった。ボールがビンビンに切れていた」と、森下