◇ワールドシリーズ第5戦ブルージェイズ 6―1 ドジャース（2025年10月29日ロサンゼルス）ブルージェイズが1993年以来32年ぶりの世界一へ王手をかけた。敵地で行われたワールドシリーズ（WS)第3戦でドジャースを6―1で破り、3勝2敗とした。第6戦は本拠トロントで31日（日本時間11月1日）に行われる。初回に1番シュナイダーがド軍先発スネルの初球、2番ゲレロが2球目を叩いてソロ。WS史上初となる先頭打者からの2者連続本