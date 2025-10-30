【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談について「多くの決定が行われた」と述べ、中国による米国産大豆の即時輸入再開で合意したと明らかにした。米国に戻る大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は大豆以外にも「大量」の農産品を輸入することに中国側が合意したと説明。習氏に謝意を示し、「よいジェスチャーだ」と語った。