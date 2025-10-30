ロッチのコカドケンタロウさん、中岡創一さんとタレントの足立梨花さんが、「綾鷹ヒトクチヒトイキ旅」バスツアー運航開始記念PRイベントに登壇しました。【写真を見る】 【 ロッチ・中岡創一 】 「『綾鷹』って空間の一つのデザインになるんだって思いました」相方・コカド「『言ったった』感がスゴイ」この度、秋の行楽シーズンに混み合う街中でも「綾鷹」を飲んでヒトイキつき、自分のリズムを取り戻していただきたいという