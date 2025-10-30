多国籍ボーイズグループ・ＮＣＴのドヨン（２９）とジョンウ（２７）が１２月８日に同時入隊すると３０日、所属事務所・ＳＭエンターテインメントが発表した。同社は「ＮＣＴのドヨンとジョンウが、１２月より兵役義務を履行する」「ドヨンは陸軍現役兵として１２月８日に入隊し、ジョンウは陸軍軍楽隊に合格して１２月８日に入隊する予定」と伝えた。また「当日は多くの軍将兵や、家族が過ごす場所であるため、別途イベント