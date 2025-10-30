祖母が長年にわたってコツコツと貯めてきたタンス預金のほとんどが「福沢諭吉」の一万円札であったことが判明した場合、将来的に旧紙幣が使えなくなって、貯金が無駄になったらどうしようと心配になることもあるかもしれません。 新紙幣が発行されたことで、今後旧紙幣が使えなくなることはあるのでしょうか。本記事では、旧紙幣の法的な扱いを整理し、タンス預金として眠る旧紙幣が今後も使えるのかどうかを分かりやすく解説