俳優の岡田准一（44歳）が、10月29日に放送されたバラエティ番組「ニノなのに」（TBS系）に出演。阿部寛について「超人だからね」と語った。Netflix配信ドラマ「イクサガミ」に出演する岡田准一、伊藤英明、清原果耶、藤崎ゆみあ、玉木宏が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく「イクサガミ」に出演する嵐・二宮和也と共に、スタジオで様々な検証を行うこととなった。「イクサガミ」で最恐の剣豪を演じる阿部寛が、以前「ニ