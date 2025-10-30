60代で寝たきりになってしまった母親の介護をするため実家へ戻ってきたキクチ│片耳なんちょー(@kkc_ayn)さん。ところが母の体力は日に日に低下。ついに医師から最期が近いと告げられます。そしてキクチさんのパートナーにも現状を告げると仕事を調整して会いにきてくれました。母の介護をするキクチさんを見て思うところがあったパートナーから翌日にプロポーズされました。家族や生きること