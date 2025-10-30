◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）枠順が１０月３０日、発表された。古馬と初対決となる今年のダービー２着馬・マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠７番となった。クリストフ・ルメール騎手との初コンビで、Ｇ１初制覇をもくろむ。同じく初の古馬対決となる皐月賞馬・ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は６