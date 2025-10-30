資料 ベネッセコーポレーション（岡山市）は30日、発行する「たまごクラブ」「ひよこクラブ」が集計した赤ちゃんの名前ランキングを発表しました。2025年１月１日から９月15日までに生まれた約16万6000人が対象です。 女の子は「翠（主な読み「すい」）」が初めて１位になりました。２位は「陽葵（ひまり）」、３位は「凛（りん）」、４位は「芽依（めい）」、５位は「陽菜（ひな）」でした。 男の子は「碧