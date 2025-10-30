夫と幸せな生活を送っている主人公、よりこ。義実家からの温かな援助を受けながら感謝して暮らしていましたが、心の中にはずっと義実家とは大違いな実家のことが引っかかっていたのでした。なんと無礼な母のもとへやってきたのは、すべてを聞いていた義母でした…！「義実家と実家の格差にモヤモヤした話」の第4話をごらんください。 義実家に対し失礼なことを言っていた母ですが、開かれた扉の向こうにはなんと義母が。すべてを