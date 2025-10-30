俳優の竹野内豊（54）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。元自衛官だった父親の変化に戸惑った経験を明かした。母と姉が雑誌に写真を送ったことをきっかけに、モデルとしてデビューした竹野内。父親は元自衛官で、子供達に愛情がありながらも厳しい面があったことを明かしたが、「子供の時によく家族で見ていたのは、ドリフターズ。（父も）大好きでしたね、ゲラゲラ笑ってました。家族揃