「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが四国４県の各選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、高松高裁（森実将人裁判長）は３０日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国の８高裁・６支部に計１６件の訴訟を起こしていた。全ての判決が出そろった後、最高裁が統一判断を示すとみられる。過去の参院選を巡り、