アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談を振り返り、会談は「10点満点で12点だ」と述べました。【写真を見る】【速報】トランプ大統領「10点満点で12点」習近平国家主席との会談終え成果アピールレアアース輸出規制1年延期などで合意また、トランプ氏が来年の4月に中国を訪問することで合意したと明らかにしました。その後、習近平氏がアメリカを訪れるとしています。トランプ氏によりますと、会談では中国