俳優の笠原紳司さん（51）が30日、自身のSNSを更新し、俳優の高宗歩未さん（32）と結婚したことを発表しました。笠原さんはXに、連名の文章を投稿し「この度、笠原紳司と高宗歩未は、結婚しましたことを謹んでご報告させていただきます。また、ふたりの間には新しい命も授かりました」と報告。さらに、「これからも皆様への感謝の気持ちを一番に、丁寧に仕事と向き合い、真摯（しんし）に精進を重ねてゆきます。皆様と明るい未来を