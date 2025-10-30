俳優竹野内豊（54）が30日放送の、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。連続テレビ小説「あんぱん」で“育ての親”役を演じたことで若い男性から声をかけられることが多くなったと話した。黒柳徹子から「朝ドラの出演が話題になりました。あんぱん。あれは、やなせたかしさんのご兄弟の育ての親。ずいぶん話題になりましたね、いろんなことで」と問いかけると竹野内は「途中、声をかけていただくことが多くて」と